Tannenbaum-Adé-Aktion

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 14. Januar, veranstaltet die evangelische Jugend Schwarmstedt wieder ihre große Tannbaum-Adé-Aktion. Viele ehrenamtliche Helfer und die Konfirmanden der Kirchengemeinde St. Laurentius sind dann unterwegs, um die Bäume einzusammeln. Die Konfis gehen von Tür zu Tür und bitten um Spenden für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Kirchengemeinde, nehmen die Bäume mit und bilden daraus Haufen an den Kreuzungen. Ganz wichtig dabei ist, dass die Bäume abgeschmückt sind und auch kein Lametta oder Topf mehr dran ist. Denn sie werden nachher geschreddert und als Mulch wieder in der Natur eingesetzt. Daher werden „Lamettabäume“ nicht mitgenommen.

Währenddessen fahren die Fahrzeuge durch die Ortsteile und transportieren die Bäume ab. Da es viel mehr Konfis gibt als Fahrzeuge kann es schon einmal sein, dass zwischen dem Klingeln und dem Abtransport einige Zeit vergeht, oder dass die Fahrer, weil sie ohnehin gerade durch diese Straße müssen, die Bäume schon mitgenommen haben, bevor die Konfis da waren. Daher wird darum gebeten, dass die Bäume am Sonnabend bis 9 Uhr gut sichtbar an der Straße liegen, so dass alles reibungslos ablaufen kann. Gesammelt wird in Schwarmstedt, Lindwedel, Adolfsglück, Hope, Grindau, Bothmer, Essel und Buchholz. Ausgenommen sind die Wochenendgebiete. Weitere Informationen gibt es bei Diakonin Silke Reimann unter Telefon (0 50 71) 5 11 56 11 oder diakonin.reimann@gmx.de.