Ted Adkins und die Eternal Flames am Reformationstag in Eickeloh

Heidekreis. Reformation heißt Erneuerung. So passt es gut, wenn am Dienstag, 31. Oktober, um 17 Uhr in den alten Mauern der farbig ausgleucheten Eickeloher Kirche an der Walsroder Straße schwungvolle Rhythmen von Ted Adkins und den Eternal Flames erklingen.

Als der ausgebildete Opernsänger 2002 den Chor gründete – dessen Mitglieder überwiegend aus der Wedemark und Hannover kommen und der durch seine Weihnachtskonzerte in der Mellendorfer Kirche bekannt ist – , war „Crossover“ hier eher Neuland, heute erfreut sich die Verbindung verschiedener Musikstile und der Brückenschlag von Alt und Neu großer Beliebtheit. Stimmgewaltig werden Stücke wie „Oh happy day“ oder „You raise me up“ zu hören sein, aber auch das Lutherlied „Ein feste Burg“ wird an diesem Tag nicht fehlen. Pastorin Sabine Half wird an die Bedeutung der Reformation heute erinnern.