Teilnehmerkonzert „Jugend musiziert“ im Ratssaal Bad Fallingbostel

Preisträger aus dem Heidekreis erhalten Urkunden von Landrat Manfred Ostermann

Heidekreis. Am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr, findet das diesjährige Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ im Ratssaal in Bad Fallingbostel statt. Im Rahmen dieses Konzertes tragen die Preisträger Teile ihres Wettbewerbsprogramms vor und erhalten von Landrat Manfred Ostermann ihre Urkunden. Träger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ sind die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände, der Deutscher Tonkünstlerverband (DTKV), Jeunesses Musicales Deutschland (JMD), der Verband deutscher Musikschulen (VdM), und der Verband Deutscher Schulmusiker (VDS). Gefördert wird der Wettbewerb vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Sparkassen-Finanzgruppe.„Jugend musiziert“ gilt als der renommierteste Wettbewerb in der Nachwuchsförderung für klassische Musik bundesweit. Die Karrieren hochkarätige Stars wie Anne-Sophie Mutter, Christian Tetzlaff, Tabea Zimmermann und weitere haben bei „Jungend musiziert“ ihren Anfang gefunden. Ob ähnlich große Namen demnächst aus dem Heidekreis stammen werden, bleibt abzuwarten. Dass das Niveau aber auch im ländlichen Raum herausragend ist, haben die Teilnehmer bei den Wertungsspielen des Regionalwettbewerbs in Achim bewiesen. 28 Jugendliche aus dem Heidekreis haben sich in den Wochen und Monaten vor dem Wettbewerb mit ihren Lehrern intensiv vorbereitet – da fallen die Weihnachtsferien bei allen Beteiligten in der Regel deutlich knapper aus. In den Kategorien Klavier-Solo, Drum-Set (Pop)-Solo, Streicherensemble und Bläserensemble haben sich die jungen Musiker den kritischen Ohren der Jury gestellt und mit großer Spielfreude, Musikalität und technischen Können an ihren Instrumenten überzeugt. Der verdiente Lohn waren die zahlreichen Preise, die die Jurys den Teilnehmern zusprachen, und mit denen sich einige für den weiterführenden Landeswettbewerb in Hannover qualifizierten.Die Zuhörer erwartet beim Abschlusskonzert im Ratssaal ein abwechslungsreiches, hochkarätiges Programm der Teilnehmer aus dem Heidekreis, in dem die jungen Musiker die Höhepunkte ihres Vorspiel-Programms zu Gehör bringen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.