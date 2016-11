Telefonica stellt Verbesserungen in Aussicht

Schwarmstedt. Die weiter bestehenden Probleme im o2 / E-Plus-Netz in Schwarmstedt hat Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs zum Anlass genommen, sich nochmals an den Mobilfunkanbieter zu wenden und für eine Verbesserung einzutreten. Nun liegt eine neue Antwort von Telefonica vor. Das Unternehmen teilt mit, dass die Vorbereitungen für die geplante Erweiterung und Modernisierung des Sendestandorts an der Celler Straße 9 sind weitgehend abgeschlossen sind. Die Inbetriebnahme hat sich leider nochmals etwas verzögert, soll aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr erfolgen. Damit wird sich die Versorgung für viele unserer Kunden in Schwarmstedt bald deutlich verbessern, schreibt das Mobilfunkunternehmen an den Bürgermeister.