Terminplanung 2018

Lindwedel. Der Vorstand des Heimatvereins Lindwedel lädt alle Vertreter der Vereine, Verbände und Gruppen zur gemeinsamen Gestaltung des Veranstaltungskalenders 2018 in die „Alte Schule“ in Lindwedel ein. Das Treffen findet statt am Sonntag, 26. November, um 10 Uhr.