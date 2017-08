Terminverlegung beim Wandern

Schwarmstedt. Das Treffen auf dem Rathausplatz Schwarmstedt zur Wanderung vom 13. August muss aus Termingründen auf 9.30 Uhr vorverlegt werden. Die Wanderung führt die Teilnehmer nach Müden /Oertze, weiter nach Scharmbeck zum Parkplatz Wacholderwald. Es geht in die Teufelsheide mit dem größten Wacholderwald Niedersachsens. Es werden zwei Wanderstrecken angeboten von 7,5 und zwölf Kilometer. Es wird in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt gefahren. Gäste sind wie immer gegen Zahlung eines kleinen Beitrags willkommen. Anschließend ist ein Kaffeetrinken im Alm-Cafe in Hermannsburg vorgesehen. An- oder Abmeldungen bei Helmut Clever unter Telefon (0 50 71) 81 82.