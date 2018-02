Theater statt Kino

Schwarmstedt (awi). „Außer Kontrolle" an diesem und am nächsten Wochenende ist nicht wie versehentlich letzte Woche gemeldet der Actionthriller, der im Uhle-Hof gezeigt wird, sondern das neuen Theaterstück der ProvinzBühne. Es ist am heutigen Sonnabend um 19.30 Uhr auf der Bühne zu sehen, am morgigen Sonntag um 15 Uhr, am Freitag, 23., Sonnabend, 24. Februar um 19.30 Uhr und am Sonntag, 25. Februar um 15 Uhr. Action ist aber trotzdem garantiert.