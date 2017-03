Thema Elektromobilität steht im Mittelpunkt

Lokale Aktionsgruppe des Aller-Leine-Tals trifft sich

Aller-Leine-Tal. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region Aller-Leine-Tal trifft sich zu ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 16. März, um 17 Uhr im Waller Dorfgemeinschaftshaus in Winsen (Aller), Ortsteil Walle (Am Sportheim 1, 29308 Winsen (Aller)). Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen, an der öffentlichen Sitzung teilzunehmen. Im Mittelpunkt der Sitzung steht die Beratung von drei Projektvorschlägen. Die LAG entscheidet zunächst über die LEADER-Förderung für das Projekt „Zeitgeschichtliche Werkstatt im Kapitelhaus Wittlohe“, ein Projekt von und mit Jugendlichen zur Dokumentation lokaler und regionaler Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts. Anschließend widmet sich die LAG der Elektromobilität im Aller-Leine-Tal. Ein Projektvorschlag ist die Einrichtung mehrerer Elektro-Dorfautos in Form von Carsharing in der gesamten Region. Carsharing bedeutet, dass sich mehrere Personen ein Auto teilen. Das zweite Projekt beinhaltet eine Studie zur Elektromobilität im Bereich der Region Lüneburg, also über das Aller-Leine-Tal hinaus. In der Studie sollen die unterschiedlichen Aspekte der Marktetablierung von Elektromobilität betrachtet werden, unter anderem die Ladeinfrastruktur für Elektroautos.Als weiterer Programmpunkt ist ein Kurz-Bericht über Neuigkeiten zu LEADER im Aller-Leine-Tal, Niedersachsen und Deutschland vorgesehen. Auch besteht die Möglichkeit, das Waller Dorfgemeinschaftshaus, das mit Mitteln aus dem LEADER-Topf des Aller-Leine-Tals mitfinanziert wurde, zu besichtigen.Bei Fragen rund um LEADER oder bei Interesse an der Mitarbeit in der LAG oder einer der Projektgruppen zu den Themen Elektromobilität, Dorf-Autos, Energiegenossenschaft, Mitfahrerbänke und Energie-Erlebnis-Garten , können sich Interessierte an Jeanett Kirsch vom Büro KoRiS, der Regionalmanagerin für das Aller-Leine-Tal unter Telefon (05 11) 59 09 74 30 oder kirsch@koris-hannover.de wenden.