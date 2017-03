„Anders denken – Autismus im Erwachsenenalter“

Heidekreis. Der Verein einzigartig-eigenartig lädt am Donnerstag, 6. April, um 18 Uhr zum Themenabend zum Welt-Autismus-Tag „Anders denken – Autismus im Erwachsenenalter“ in die Stadthalle Walsrode, Robert-Koch-Straße 1 in 29664 Walsrode ein. Als Referentin konnte der Verein die Wissenschaftlerin Silke Lipinski von der Autismus-Forschungs-Kooperation der Humboldt-Universität Berlin gewinnen.Silke Lipinski ist selbst Asperger-Autistin. Sie wird in ihrem Vortrag die Besonderheiten in der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung, Beziehungsgestaltung, Identitätsfindung, Stressbewältigung und beruflichen Integration von Erwachsenen aus dem autistischen Spektrum anschaulich vorstellen. Gleichzeitig möchte die Referentin aber auch den Blick in die andere Richtung lenken und erwachsenen Autisten mögliche Erklärungen für die Verhaltensweisen nicht-autistischer Erwachsener in den genannten Bereichen anbieten, damit diese vielleicht ebenfalls verständlicher werden. Ziel des Vortrags ist, Einblicke zu geben und wohlwollende Offenheit füreinander zu ermöglichen.Weil das Thema der Informationsveranstaltung nicht nur für Vereinsmitglieder von Interesse ist, können alle, die sich über das Thema informieren möchten, an der Veranstaltung teilnehmen. Von Nicht-Mitgliedern wird ein Teilnehmerbeitrag von drei Euro erhoben.Um die Zahl der erforderlichen Sitzplätze besser einschätzen zu können, bittet der Verein um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@einzigartig-eigenartig.de oder um eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter des Vereins unter der Rufnummer (0 32 12) 1 12 20 48.