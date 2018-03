Heidekreis. Der Verein einzigartig-eigenartig lädt am Donnerstag, 5. April, um 18 Uhr zum Themenabend zum Welt-Autismus-Tag „Autismus und Arbeit“ in die Stadthalle Walsrode, Robert-Koch-Straße 1 ein. Als als Referenten konnte der Verein Dirk Müller-Remus, Gründer der Firmen Auticon und Diversicon, Ute Zimmer, Teamleiterin Beratung für Rehabilitanden und schwerbehinderte Menschen und Integrationsberatung der Agentur für Arbeit in Celle, sowie Michael Schmitz (Salo Bildung und Beruf) gewinnen.Zum Inhalt der Vorträge: Dirk Müller-Remus aus Berlin berichtet über die Gründung der Firmen Auticon ( http://auticon.de ) und Diversicon ( https://diversicon.de ) deren Ziel es ist, Arbeitsplätze für Menschen mit Autismus zu schaffen und Unternehmen so dringend benötigte Fachkräfte zu vermitteln.Ute Zimmer, Teamleiterin – Beratung für Rehabilitanden und schwerbehinderte Menschen/Integrationsberatung – der Agentur für Arbeit Celle wird die Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorstellen und erläutern.Michael Schmitz (Salo Bildung und Beruf) wird die Broschüre der Landesarbeitsgemeinschaft Autismus Niedersachsen zum Thema der beruflichen Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Autismus vorstellen. Im Anschluss berichtet er gemeinsam mit einem Auszubildenden aus dem Autismus-Spektrum über Möglichkeiten des Jobcoachings während der Ausbildung.Weil das Thema der Informationsveranstaltung nicht nur für Vereinsmitglieder von Interesse ist, können alle, die sich über das Thema informieren möchten, an der Veranstaltung teilnehmen. Von Nicht-Mitgliedern wird ein Teilnehmerbeitrag von drei Euro erhoben. Um die Zahl der erforderlichen Sitzplätze besser einschätzen zu können, bittet der Verein um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@einzigartig-eigenartig.de oder um eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter des Vereins unter der Rufnummer (0 32 12) 1 12 20 48 bis zum 23. März.