Tisch von Lkw gestohlen

Schwarmstedt. Unbekannte entwendeten an der Straße Am Apfelgarten einen Nassschneidetisch, der mit einem Spanngurt auf der Ladefläche eines Lkw befestigt war. Die Tat wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Februar, 12 Uhr, und Donnerstag, 23. Februar, 8.30 Uhr, begangen. Die Schadenshöhe ist noch

nicht bekannt.