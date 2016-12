Treffen

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behinderten-Beirat der Samtgemeinde Schwarmstedt lädt Interessierte ein, am Donnerstag, 22. Dezember, in sein Büro an der Hauptstraße 4 zu kommen, um gemeinsam in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in gemütlicher Atmosphäre inne zu halten – wie immer bei Kaffee, Tee und Keksen mit Musik, Literatur und Klönen.