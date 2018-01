Treffen der SPD AG 60 plus

Schwarmstedt. Am Dienstag, 16. Januar, findet um 16 Uhr das nächste Treffen der AG 60 plus der SPD Schwarmstedt in der Gaststätte „Mahlzeit“ Schwarmstedt, EKZ Mönkeberg statt. Heinrich Grund wird über Projekte in Papua-Neuguinea und Gambia berichten und das Umfeld vorstellen. Er hat an beiden Projekten mitgewirkt. Nach dem offiziellen Teil ist ein gemeinsames Essen möglich. Gäste sind zu dieser Veranstaltung herzlich willkommen.