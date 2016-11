Tür aufgehebelt

Lindwedel. Einbrecher hebelten am Donnerstag, 24. November, gegen 15.30 Uhr die

Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Grünanger in Lindwedel auf und durchsuchten fast alle Räume. Sie entwendeten Bargeld, Uhren und Schmuck. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 2.100 Euro.