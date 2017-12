Turmblasen des Posaunenchors in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Der Posaunenchor Schwarmstedt wird am dritten Advent, in diesem Jahr ist dies der 17. Dezember, ab 15 Uhr weihnachtliche Melodien vom Dach des Hotels Bertram erklingen lassen. Eine herzliche Einladung an alle Musikbegeisterten, sich eine Woche vor Heiligabend eine halbstündige Auszeit mit Musik zum Zuhören und Mitsingen zu nehmen. Bei winterlichem Wetter kann man sich unter dem Vordach der gegenüberliegenden Volksbank unterstellen und bei einem Glühwein den adventlichen Klängen lauschen.