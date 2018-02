Typisierungsaktion

Heidekreis. Der Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Walsrode, Stefan Wagner, ist an Leukämie erkrankt und liegt aktuell in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Er ist verheiratet und Vater einer sechsjährigen Tochter und eines zehnjährigen Sohnes. Stefan Wagner engagiert sich seit seiner fühesten Kindheit und Jugend im Ehrenamt als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und lebt auch für dieses Ehrenamt. Nun benötigt er als Ehrenamtlicher die Unterstützung, die er in seiner Funktion als Ortsbrandmeister sonst anderen zukommen lässt. Die Kameraden der Ortsfeuerwehr Walsrode haben mit Unterstützung vieler weiterer Personen und der DKMS eine Typisierungsaktion gestartet. Termin für die Typisierungsaktion ist der 24. Februar in der Stadthalle der Stadt Walsrode.