Umweltschutzaktion

Lindwedel. Wie schon in den vergangenen Jahren möchte die Gemeinde Lindwedel auch in diesem Jahr wieder eine Umweltschutzaktion in den Ortsteilen ihrer Gemeinde durchführen. „Im Laufe des Jahres haben wieder einige verantwortungslose Menschen ihre Hinterlassenschaften in unserer schönen Gemeinde verteilt. Diesen Zustand möchten wir beseitigen", so Bürgermeister Artur Minke. Dazu treffen sich alle, denen die Umwelt am Herzen liegt und die helfen möchten am Sonnabend, 14. April, um 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Lindwedel. Im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss. Die Organisatoren freuen sich auf viele Teilnehmer.