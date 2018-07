Vandalismus und Diebstahl im Yachthafen

Buchholz. Im Zeitraum vom 9. bis 14. Juli haben unbekannte Täter im Yachthafen in Buchholz am Allerweg Einrichtungen am Anlegesteg und einem vertäuten Ausflugsfloß

beschädigt. Darüber hinaus wurde von dem Ausflugsfloß ein Radio und von einem weiteren Boot ein Bootswimpel entwendet. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizei Schwarmstedt erbittet Hinweise unter Telefon (0 50 71) 51 14 90.