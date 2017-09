VCD-Aktion zur Einschulung

Selbstständig und sicher auf dem Schulweg

Schwarmstedt. „Auf dem Schulweg“ – so lautet der Titel eines kleinen Büchleins, dass der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kreisverband Heidekreis, anlässlich der Einschulungen an einigen Grundschulen im Südkreis kostenfrei verteilen ließ. Erzählt wird die Geschichte der kleinen Lea, die sich mit ihrer Freundin Frederike auf den gemeinsamen Schulweg macht. Dabei sind viele Verkehrszeichen zu beachten und Begegnungssituationen mit Autofahrern zu meistern. Mit dieser Aktion möchte der VCD dazu beitragen, dass Kinder sicherer und selbstständiger im Straßenverkehr werden.Eine nächste Gelegenheit, die Arbeit des VCD kennenzulernen, ist Sonntag, 10. September. Zusammen mit dem ADFC – dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club ist der VCD Heidekreis mit beim 30. Entdeckertag der Region Hannover, Tour 24, im Schwarmstedter Hafen, Am Leinefeld, dabei. Am Gemeinschaftsstand gibt es Informationen rund um das Thema umweltfreundlichen Verkehr, speziell für Bahn- und Fahrradfahrer. Auch die Pixihefte „Zu Fuß zur Schule, statt Elterntaxi“ werden noch erhältlich sein.