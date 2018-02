Veränderte Sprechzeiten

Schwarmstedt. Seit mehr als zwei Jahren können die Bürger den Service der Rentenversicherung in Anspruch nehmen und sich im Rathaus der Samtgemeinde Schwarmstedt einmal monatlich über alle Fragen der Rentenversicherung beraten lassen sowie ihre Rentenanträge stellen. Die Sprechstunden der Versichertenältesten finden ab dem Monat März an jedem letzten Donnerstag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. In Einzelfällen sind aufgrund von Urlaubszeiten auch Verschiebungen möglich. Die Anmeldungen zu den Sprechstunden werden unter Telefon (0 51 61) 7 87 92 44 entgegengenommen. Der Service der Deutschen Rentenversicherung ist kostenlos. Bei Bedarf können auch die Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung in Anspruch genommen werden: Deutsche Rentenversicherung in Celle, Sägemühlenstraße 5, 29221 Celle, Telefon (0 51 41) 9 48 50 beziehungsweise Deutsche Rentenversicherung in Hannover, Berliner Allee 13, Telefon (05 11) 8 29 15 00. Die genannten Servicestellen nehmen auch Rentenanträge auf.

In dringenden Fällen ist bei der Antragstellung auch die Mitarbeiterin der Samtgemeinde Schwarmstedt, Martina Stasko, Zimmer sieben des Rathauses, Telefon (0 50 71) 8 09 57, behilflich.