Vereinsmeisterschaften

Buchholz/Aller. Der Schützenverein Buchholz/Aller lädt seine Mitglieder herzlich ein, an den diesjährigen Vereinsmeisterschaften teilzunehmen. Es werden die Vereinsmeister für alle Klassen und Disziplinen an folgenden Terminen ausgeschossen: 17. November von 18 bis 19.30 Uhr und am 24. November von 18 bis 21 Uhr im Schützenhaus Buchholz. Die Ermittlung erfolgt nach aktueller SpO in den Disziplinen LG, LP und KK-Gewehr für alle Altersklassen. Über eine rege Beteiligung freut sich der Schützenverein Buchholz/Aller.