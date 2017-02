Verkehrsunfall mit Wolf

Essel. Am Mittwochabend, 22. Februar, gegen 20.15 Uhr kam es auf der K 149 in der Gemarkung Essel in Höhe des Hotels Heide-Kröpke zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Pkw und einem Wolf. Das Tier kreuzte plötzlich die Fahrbahn. Es verendete am Unfallort. Der zuständige Wolfsbeauftragte organisierte den Abtransport.