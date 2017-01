Versammlung

Lindwedel. Die Badminton-Sparte des SV Lindwedel-Hope lädt ein zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 16. Februar, um 18.30 Uhr im Sportheim an der Hoper Straße 12. Tagesordnungspunkte sind unter anderem Berichte der Funktionsträger, Vorgehensweise Mitgliedschaft im NBV sowie Neuwahl Spartenvorstand. Anträge sind in schriftlicher Form bis zum 1. Februar an den Spartenleiter Kurt Minke zu stellen. Die Spartenleitung bittet um rege Beteiligung, auch von Nichtaktiven Mitgliedern, da es unter anderem um Neuwahlen des Vorstandes geht.