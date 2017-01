Versammlung

Lindwedel. Der SPD-Ortsverein der Samtgemeinde Schwarmstedt wird am Dienstag, 7. Februar, um 20.30 Uhr in einer öffentlichen Mitgliederversammlung die Bewerber um die Landtagskandidatur im südlichen Heidekreis vorstellen. Claudia Schiesgeries, Rolf Schneider und Sebastian Zinke werden Rede und Antwort stehen. Die Veranstaltung findet im Hotel Ballands in Lindwedel an der Ahornallee statt. Gäste sind herzlich willkommen.