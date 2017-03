Versammlung

Buchholz. Der Schützenverein Buchholz/Aller lädt zu seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 18. März, Beginn 20 Uhr ins Schützenhaus Buchholz ein. Es wird um Erscheinen in Schützenkleidung gebeten. Auf der Tagesordnung stehen neben Ehrung der verstorbenen Mitglieder der Jahresbericht des 2. Vorsitzenden, die Jahresberichte der Spartenleiter und des Schatzmeisters, Neuwahlen der Kassenprüfer sowie Veranstaltungen und Termine 2017. Das Protokoll von 2016 wird nicht verlesen. Es liegt zur Einsichtnahme ab dem 10. März bei Susanne Rüpke aus. Satzungsgemäß bittet der Vorstand Anträge und Anregungen zur Tagesordnung bis spätestens eine Woche vor der Versammlung beim Vorstand einzureichen. Der Schützenverein Buchholz/Aller bittet seine Mitglieder um rege Beteiligung an der Jahreshauptversammlung.