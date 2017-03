Versammlung

Schwarmstedt. Am Freitag, 31. März, um 18 Uhr findet im Clubheim Am Sportplatz 2 in Schwarmstedt die diesjährige Mitgliederversammlung des SV Schwarmstedt statt. Es stehen Vorstandswahlen sowie Ehrungen an. Die Tagesordnungspunkte hängen im Clubheim sowie in den Schaukästen aus. Über eine rege Beteiligung würde sich der Vorstand freuen.