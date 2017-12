Viel los beim Adventsflohmarkt in der Grundschule Schwarmstedt

Schwarmstedt. „Macht euch bereit – jetzt kommt die Zeit!“ Dieses Lied sangen die Kinder der Grundschule Schwarmstedt zur Eröffnung des Adventsflohmarktes. Bereits am Vormittag hatten sie mit ihren Lehrern sowie mit der Unterstützung einiger Eltern die Schule geschmückt, Kekse gebacken und noch die letzten Dinge zum Verkauf hergestellt. Zum ersten Mal gab es beim Flohmarkt auch „Mit-Mach-Stationen“, an denen man Teelichter, Sterne und anderes basteln konnte. Besonders die selbst gemachten Sachen, wie Adventsgestecke oder Weihnachtsbaumschmuck, waren gefragt. In der weihnachtlich geschmückten Mensa konnte man sich beim Förderkreis der Grundschule mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen stärken. Ein Dankeschön des Förderkeises gilt dem Kollegium der Grundschule, den Schülern sowie allen Eltern, die bei der Organisation und Durchführung geholfen haben und allen Gästen für ihren Einkauf und Verzehr.