Reformationsjubiläum wird in St. Laurentius gefeiert

Schwarmstedt. Am kommenden Dienstag, 31. Oktober, jährt sich der Beginn der Reformation zum 500. Mal. Auch in der St.-Laurentius-Gemeinde in Schwarmstedt findet zu diesem Anlass ein vielfältiges Programm statt. Morgens um 10.30 Uhr wird ein Festgottesdienst mit dem Posaunenchor unter der Leitung von Silke Clausing gefeiert. Die Schwarmstedter Pastoren gestalten diesen Gottesdienst gemeinsam; Pastor Jörn Kremeike wird die Festpredigt halten. Es erklingen alte und neue Lieder und selbstverständlich darf „Ein feste Burg“ dabei nicht fehlen. Zur Mittagszeit heißt es „Futtern wie bei Luther“. Aus den Seitenschiffen der Laurentiuskirche werden die Stühle entfernt und im Nordschiff wird es ein deftiges Festmahl geben, mit Gerichten, wie sie in Deutschland im späten Mittelalter üblich waren. Eine Anmeldung zum Mittagessen ist nicht erforderlich. Um 16 Uhr bringen die Schauspieler der ProvinzBühne unter dem Titel „Luther und die Frauen“ „amüsant-historische Kirchengeschichten“ zur Aufführung. Während des ganzen Tages können die Bilder der Ausstellung „Mein Morgenstern von Wittenberg – starke Frauen der Reformation“ der Künstlerin Karin Peschau besichtigt werden.