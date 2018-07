Volksradfahren auf dem Truppenübungsplatz Bergen

Heidekreis. Am Sonntag, 5. August, findet wieder das traditionelle Volksradfahren über den Truppenübungsplatz Bergen mit Strecken zwischen 25 und 80 Kilometer Länge statt. Die Anfahrtswege zu den Startpunkten Hasselhorst und Oerbke werden von Bergen beziehungsweise Bad Fallingbostel aus ausgeschildert. Informationen zu den einzelnen Strecken werden am Start erteilt. Speisen und Getränke werden gegen Bezahlung angeboten. Startzeit ist in der Zeit von 9 bis 11 Uhr. Jedes Jahr nehmen fast tausend Fahrradfahrer aller Altersklassen daran teil. Inline-Skater sind ebenfalls herzlich willkommen.

Die Fahrt ist deshalb so reizvoll, weil man die Gelegenheit bekommt, auch sonst gesperrte Gefilde zu erkunden.