Vom Tabu zur Normalität

Seminar zur zeitgemäßen Grab- und Friedhofsgestaltung

Heidekreis. Die Bestattungskultur hat sich in den letzten Jahren in den Dörfern verändert. Dieses zeigt sich deutlich an der Friedhofs-und Grabgestaltung. Neue Elemente und Gräberfelder sind auf vielen Friedhöfen hinzugekommen. Durch eine überlegte Planung kann man dazu beitragen, dass die Friedhöfe Orte der Besinnung, Einkehr und des Friedens werden beziehungsweise bleiben. In diesem Seminar erarbeiten die Teilnehmer Möglichkeiten der ansprechenden und pflegeleichten Grabgestaltung unter Berücksichtigung der richtigen Pflanzenauswahl. Im zweiten Teil des Seminares steht der Grabschmuck zu Gedenktagen im Mittelpunkt. In einer Gärtnerei wird individueller Grabschmuck in Form einer bepflanzten Schale/Kranz hergestellt.Das Seminar findet am Freitag, 11. November, von 9.30 bis 15.30 Uhr im Grünen Zentrum, Düshorner Straße 25 in Bad Fallingbostel statt. Anmeldung und Informationen gibt es bei Ulrike Schütz unter Telefon (0 51 62) 90 34 18, Fax: (0 51 62) 90 34 21, E-Mail: ulrike.schuetz@lwk-niedersachsen.de.