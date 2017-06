Von Schloss zu Schloss

Fahrradtour im Aller-Leine-Tal

Heidekreis. Die Gästeführerinnen nehmen interessierte Radfahrer am 13. Juli mit auf eine geführte Radtour durch das Aller-Leine-Tal. Die etwa 55 Kilometer lange Fahrradtour führt von Celle nach Ahlden (Aller). Entlang unberührter Natur und mit viel Wissenswertem zur Region fahren Sie mit uns auf den Spuren der Welfenprinzessin Sophie Dorothea, bekannt als „Prinzessin von Ahlden“. Ein Picknick nach Landfrauenart sowie Einkehr zu Kaffee und Kuchen in einem Hofcafé sind eingeplant. Rücktransfer (inklusive Fahrrad) nach Celle mit dem Bus. Preis pro Person 39 Euro, Kinder (von 7 bis 12 Jahre) 29 Euro. Treffpunkt Celle, 10 Uhr am Schloss. Anmeldungen bitte bei der Tourist-Information der Tourismusregion Aller-Leine-Tal in Schwarmstedt: Telefon (0 50 71) 86 88 oder touristinfo@aller-leine-tal.de.Veranstalter: Verein der Gästeführerinnen im Landkreis-Heidekreis.