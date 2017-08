Vorabendgottesdienst in Lindwedel fällt aus

Lindwedel. Der Vorabendgottesdienst am Sonnabend, 26. August, um 18.10 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in Lindwedel fällt wegen einer Erkrankung aus. In Schwarmstedt findet am Sonntag um 10.30 Uhr der Gottesdienst mit Pastor Frank Richter wie gewohnt statt.