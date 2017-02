Vorfahrt missachtet

Essel. Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten kam es am Freitagabend am sogenannten Alexanderplatz in Essel. An der Einmündung der L190 und L180 missachtete eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Winsen/Luhe die Vorfahrt eines Fahrschulfahrzeugs. Die 18-jährige Fahrschülerin und ihr 49-jähriger Fahrlehrer aus Hannover wurden, wie auch die Unfallverursacherin, leicht verletzt.