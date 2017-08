Vortrag bei Koordinierungsstelle

„Schöne Aussichten: Finanziell unabhängig – ja, gerne!“

Heidekreis. Anke Tielker informiert in ihrem Vortrag, was Frauen in Deutschland wissen und bedenken müssen, wenn sie – unabhängig von ihrem Familienstatus und Alter – ein finanziell unabhängiges Leben führen wollen. Es geht um grundlegendes Wissen, wie viel Geld Frauen für Wohnen, Lebensmittel, Kleidung, Mobilität, Kommunikationstechnik, Sport, Freizeit und Kultur monatlich benötigen. Auszubildende oder Studenten leben ebenso wie Beschäftigte im Niedriglohnsektor überwiegend auf einem niedrigeren finanziellen Niveau. Unabhängig von der Höhe der Einkünfte erfordert die persönliche Absicherung eine Krankenversicherung. Wer mit beruflicher Arbeit seinen Lebensunterhalt verdient, legt als abhängig Beschäftigte den Grundstein für die eigene Altersabsicherung. Frauen sind heute und in absehbarer Zukunft überproportional von Altersarmut betroffen, belegt die Statistik. Es besteht also die Notwendigkeit das angestrebte Lebensmodell in Hinblick auf die aktuelle finanzielle Basis in absehbarer Zeit zu überprüfen. Die Referentin erläutert inwieweit der Umgang mit Geld von der inneren Einstellung und Verhaltensweise, von (Familien-)Mustern sowie persönlichen und gesellschaftlichen Überzeugungen geprägt ist. Sie erklärt, welche „Glaubenssätze“ eine solide Finanzplanung verhindern und welche Überzeugungen den Umgang mit Geld erleichtern und eine solide Absicherung – unabhängig vom Familienstatus und Alter – fördern.Der Vortrag findet am Mittwoch, 13. September, von 9 bis 13 Uhr in Soltau, Landkreisgebäude, 1. OG, Raum 113 statt. Veranstalter und Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis in Kooperation mit dem U-Netz Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de. Anmeldeschluss ist der 6. September.