Vortrag: Frau und Rente – Was ist wichtig?

Heidekreis. Frauen – ob mit oder ohne Kinder – erfüllen die Vorrausetzungen für den Leistungsbezug in der gesetzlichen Rentenversicherung nur selten. Nur ein kleiner Prozentanteil erreicht die 45 Versicherungsjahre überhaupt. Frauen müssen sich also frühzeitig damit auseinandersetzen, wie und vor allem wovon sie im Alter leben wollen.

Dieser Abend im Landkreisgebäude bietet Gelegenheit dazu. Ein Rentenberater erklärt, wie sich beispielsweise Kindererziehungszeiten und Minijobs auf die Rente auswirken und wie es sich mit Rentenzeiten, Rentenversicherungspflicht und der Altersrente verhält. Die Veranstaltung findet am Montag, 24. Oktober, im Landkreisgebäude, Harburger Straße 2 , 3. OG, Zimmer 305 in Soltau in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr statt. Um Anmeldung wir gebeten unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de. Es entstehen keine Gebühren.

Nähere Informationen zur Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft Heidekreis sind telefonisch erhältlich unter (0 51 91) 97 06 12 oder finden sich im Internet unter www.koostelle-heidekreis.de.