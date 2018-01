Vortrag im Erdölmuseum

Tiefbohrungen im Meereis der Antarktis

Wietze. Am Mittwoch, 24. Januar, um 19 Uhr berichtet Franz Tessensohn über die Tiefbohrungen vom Meereis der Antarktis im Deutschen Erdölmuseum Wietze. Im Meer bohrt man in der Regel zu Forschungszwecken von Bohrschiffen oder zur Kohlenwasserstoffgewinnung von Bohrplattformen aus in die Sedimentfolge am Meeresboden. Als Nebenprodukt wurde erkannt, dass die wasserbedeckten, oft ungestörten Sedimentfolgen im Meer auch als Klima-Archive von Bedeutung sind.Der eisbedeckte Kontinent Antarktis bildet einen Klimafaktor, der über lange Zeit vor allem durch kalte Meeresströmungen viele Regionen der Erde beeinflusste. Leider war nur wenig über die Dauer und Art der antarktischen Vereisung bekannt, zum Beispiel ob permanent oder episodisch. Entsprechende Sedimente des Tertiärs oder Quartärs wurden in randlichen Meeresbecken seismisch nachgewiesen, aber Bohrungen von Schiffen oder gar Plattformen aus waren wegen driftender Eisberge sehr riskant. Das ließ den Gedanken entstehen, im antarktischen Winter vom Meereis aus zu bohren. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde von sechs Ländern gemeinsam eine solche Bohrkampagne in Angriff genommen.Es wird über das technisch aufwändige Bohrverfahren, die schwierige Logistik und naturbedingte Zwischenfälle berichtet. Die geologischen Rahmenbedingungen werden diskutiert und dann die Ergebnisse vorgestellt. Es gelang, bei 500 Meter Wassertiefe einen circa 1.000 Meter langen Kern zu erbohren. Die Sedimente im Kern umfassen eine Zeitspanne von der Warmzeit zu Beginn des Tertiärs (34 Millionen Jahre) über zahlreiche Relikte von Eisvorstößen bis heute.Der Referent Franz Tessensohn gehörte zum Team, das die Bohrung wissenschaftlich steuerte. Der Eintritt für den Vortrag beträgt vier Euro, Mitglieder haben freien Eintritt.