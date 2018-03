Vortrag im Erdölmuseum

Wietze. Einen Vortrag über „Energieland Niedersachsen – gilt das auch für die Erdwärmenutzung?“mit dem Referenten Robert Schöner gibt es am Mittwoch, 21. März, um 19 Uhr im Erdölmuseum. „Erdwärme ist grundlastfähig, unabhängig von Sonne und Wind verfügbar und nach menschlichem Ermessen nahezu unerschöpflich. Doch welche Rolle spielt diese erneuerbare Energie für die Energieversorgung von Niedersachsen? Der Vortrag widmet sich den Fragen, mit welchen Technologien Erdwärme für uns Menschen nutzbar gemacht werden kann, welche Potenziale sich für Niedersachsen bieten, wie sich die Geothermie hierzulande bisher entwickelt hat und welche Herausforderungen aktuell zu meistern sind. In diesem Zusammenhang werden auch die Aufgaben des Zentrums für Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie (ZTG) am Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie dargestellt.“ Der Eintritt für den Vortrag beträgt vier Euro, Mitglieder haben freien Eintritt.