Vortrag in Soltau

„Know-how zur Existenzgründung“

Heidekreis. „Know-how zur Existenzgründung – von der Geschäftsidee zum Businessplan“ heitß der Vortrag bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis am Donnerstag, 16. November, von 10 bis 14 Uhr. Wem noch das nötige Know-how zur Existenzgründung fehlt der erfährt in diesem Vortrag mehr über Grundlagen und Praxisbeispiele zur Existenzgründung. Die Teilnehmer erhalten erste Einblicke in die Anforderungen an einen Businessplan und welche Bedeutung dieser für das Vorhaben hat. Der Experte Jochen Lauenstein von den Wirtschafts- Senioren zeigt auf, was wirklich wichtig ist und wie Fehler vermieden werden. Ort der Veranstaltung ist in Soltau das Landkreisgebäude, Harburger Straße 2, 3. OG, Raum 305. Anmeldung bis zum 9. November bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de.