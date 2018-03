Vortrag in Walsrode

Heidekreis. „Neonazistische Erziehung: Kinder in Rechtsextremen Familien" ist der Titel einer Veranstaltung zu der das Bündnis gegen Ludendorffer einlädt. Die Referentin Lisa Hempel vom Lidicehaus Bremen leitet die bundesweite Fachstelle „Rechtsextremismus und Familie". Sie hat viele praktische Erfahrungen gesammelt und wird häufig von Jugendämtern, Schulen und Sozialeinrichtungen eingeladen.

In ihrer Ankündigung heißt es: „Immer mehr Vorfälle und Anfragen zum Umgang mit rechtsextremen Eltern und deren Kindern ereignen sich in den letzten zwei Jahren. Insbesondere im nationalistischen, völkisch-rechtsextremen Milieu wird der familiäre Nachwuchs politisch instrumentalisiert. Dies stellt Jugendämter, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Schulen, Kitas und ganze Dorfgemeinschaften vor große Herausforderungen. Der Vortrag bietet Einblicke in neonazistische Erziehung, in Vorstellungen von Rollenbildern innerhalb rechtsextremer Szenen und diskutiert die Frage, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, wenn Eltern ihren Nachwuchs in rechtsextreme Ferienlager schicken.“

Der Vortrag findet am Montag, 26. März, um 19 Uhr im ver.di-Bildungszentrum, Sunderstraße 77 in Walsrode statt. Der Eintritt ist frei. Das Bündnis freut sich vor allem über interessierte Jugendliche sowie pädagogische und sozialpädagogische Fachkräfte sowie Engagierte aus Kitas, Wohngruppen, Schulen, Jugendeinrichtungen, Präventionsarbeit und anderen Einrichtungen. „Die Veranstaltenden behalten sich das Recht vor, Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen, völkischen Szene zuzuordnen sind oder durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtenden Äußerungen oder Handlungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.“