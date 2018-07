Vortrag von Karl-Heinz Binsch

Mit dem Fahrrad 4.800 Kilometer durch Osteuropa

Buchholz. Auf Einladung des Senioren- und Behindertenbeirats Schwarmstedt und der Buchholzer Initiative „Unser Dorf hat Zukunft“ berichtet Karl-Heinz Binsch am Montag, 9. Juli, um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Buchholz über seine dritte große Radreise. Im Sommer führte ihn seine Tour diesmal durch Polen, Russland, Litauen und Weißrussland. Er folgt den Spuren Otto von Bismarcks von seinem Geburtsort in Sachsen-Anhalt über den Ort seiner Kindheit bis zu seinem Schloss in Hinterpommern. Dabei lagen die beiden Patenstädte von Bomlitz und Rethem (Kepice und Kolzyglowy in Polen) mehr zufällig auf seiner Strecke. Die Begegnungen mit den Menschen aus allen sozialen Schichten zählt er zu den emotionalen Höhepunkten seiner Abenteuerreise. Binsch erlebt den nördlichen Teil seiner alten Heimat Ostpreußen als russische Exklave, in der die Jahrhunderte währende historische Vergangenheit und die heutige sozialistische Wirklichkeit mit großen Unterschieden in aller Deutlichkeit aufeinander treffen. In Litauen trifft Binsch auf einen Deutschen, der ohne seine Eltern aufgewachsen ist, sich selbst als „Wolfskind“ bezeichnet und sein erworbenes Anwesen „Preußen“ nennt. Hier übernachtet er und lernt ein sehr einfaches Leben kennen. Die fast gescheiterte Ausreise aus Weißrussland beschreibt er ebenso wie das Erleben der Millionenstädte Minsk und Warschau sowie die siedlungsarmen Landstriche in Litauen und Weißrussland. Mehrere Besuche bei Verwandten und Bekannten sind angenehme Unterbrechungen auf seiner Fahrt.