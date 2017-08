Vortrag zur Pflegeversicherung

Senioren- und Behindertenbeirat lädt Interessierte ein

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Schwarmstedt bietet am Dienstag, 15. August, um 16 Uhr im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Lindwedel einen Vortrag für alle Interessierten an mit dem Titel: Pflegeversicherung und Sorge und Mitverantwortung in der Kommune. Beim Vortrag geht es um Pflegeversicherung, Patientenverfügung, Versorgungsvollmacht, Pflegedienste, Unterbringungsangebote sowie weitere Hilfsangebote der Samtgemeinde wie Seniorenlotsen, Formularlotsen, Freiwilligenbörse, Taschengeldbörse (Schüler), Sozialverband, Diakonie, Senioren- und Behindertenbeirat. Gehalten wird der Vortrag von der Leitung der Sozialstation in Schwarmstedt, Dagmar Kosinski. Der Vortrag wird circa 90 Minuten dauern, der Eintritt ist frei.