Vortragsreihe wird fortgesetzt

Joachim Plesse stellt Buchholzer Chronik Teil acht vor

Buchholz. Mit seinem achten Bildervortrag zu dem Thema Buchholz/Aller im 20. Jahrhundert setzt der Buchholzer Joachim Plesse seine Vortragsreihe zur Buchholzer Geschichte fort. Die Projektgruppe „Unser Dorf hat Zukunft“ lädt deshalb alle Interessierten am Sonntag, 18. Februar, um 14 Uhr in das Buchholzer Dorfgemeinschaftshaus herzlich ein.Im Mittelpunkt des Bildervortrages stehen diesmal die alten Buchholzer Höfe Völkers, Geers, Kolzen, Gewiehen und Wichmanns sowie die Neusiedler Woops, Werners und Kunkels, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges nach Buchholz kamen.Weitere Themen sind ein Beitrag über die Flucht von Familie Woop aus Ostpreußen 1945 von Luise Henke sowie eine kurze Lesung aus dem Tagebuch einer 19-Jährigen, die die letzten Kriegsjahre 1944/45 auf Wichmanns Hof in Buchholz als Haushaltshilfe angestellt war.Für das leibliche Wohl wird wieder bestens gesorgt sein. Ein reichhaltiges Kuchenbüfett steht in der Pause bereit. Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Veranstaltung wird wieder gespendet.Da nur 100 Sitzplätze zur Verfügung stehen, wird um Anmeldung bis zum 15. Februar bei Joachim Plesse unter Telefon (0 50 71) 6 80 gebeten.