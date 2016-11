Vortrag der Verbraucherzentrale in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am Dienstag, 15. November, um 19 Uhr veranstaltet die Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen gemeinsam mit der Projektgruppe Energie im Aller-Leine-Tal einen Vortragsabend im Uhle-Hof in Schwarmstedt im Rahmen der Beratungsaktion „ Wärmedämmung lohnt sich doch“. Inhalt des Vortrags sind typische Dämmmaßnahmen bei Wohngebäuden, wobei der Schwerpunkt an diesem Abend auf der nachträglichen Dämmung von Außenwänden liegt. Die Energieberaterin und Architektin Hiltrud Hogreve klärt über geeignete Dämmstoffe und Konstruktionen auf, berichtet wie Fehler vermieden werden und informiert über Kosten und Förderprogramme. Anhand einer Mustersammlung können die Besucher die verschiedenen Dämmmaterialien anschauen und anfassen.Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos.Durch eine nachträgliche Wärmedämmung von Wänden und Dach verringern Verbraucher nicht nur ihre Heizkosten. Die verbesserte Gebäudehülle macht das Wohnen auch komfortabler und schützt das Haus vor Feuchtigkeit und Schimmel. Die nachträgliche Wärmedämmung der Außenflächen gehört zu den wichtigsten Sanierungsmaßnahmen bei Gebäuden. Aus diesem Grund findet derzeit die Beratungsaktion „Wärmedämmung lohnt sich doch“ der Verbraucherzentrale Niedersachsen statt. Im Aktionszeitraum bis 30. November können Verbraucher einen Beratungscoupon auf der Internetseite www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de oder auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de herunterladen. Mit dem Coupon ist die Beratung zur nachträglichen Wärmedämmung in den Beratungsstellen kostenlos. Die Gutscheine sind auch am Vortragsabend erhältlich.Weitere Informationen zum Beratungsangebot sowie Anmeldungen für die Energieberatungsstellen unter (08 00) 8 09 80 24 00 (kostenfrei). Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.