Wahlparty

Schwarmstedt. Die SPD Schwarmstedt lädt am Sonntag, 24. September, ab 18 Uhr alle Mitglieder und Interessierte zu einer Wahlparty in die Gaststätte „Mahlzeit“ am EKZ Mönkeberg ein. Am Wahltag steht ein Fahrdienst zur Verfügung. Er ist zentral unter der Rufnummer (0 50 71) 96 81 36 zu erreichen.