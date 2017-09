Wahlplakate beschmiert

Schwarmstedt/Neuenkirchen. In der Nacht von vergangenen Sonnabend auf Sonntag

beschmierten bisher unbekannte Täter diverse Wahlplakate in Schwarmstedt und Neuenkirchen. In Schwarmstedt malten die Täter den Kandidaten der SPD Hitlerbärte auf und beschmierten die Plakate mit Hakenkreuzen. In Neuenkirchen fielen den Tätern hauptsächlich Plakate der CDU zum Opfer, die teils mit beleidigenden Inhalten und dem

Schriftzug „Anticapitalista“ beschmiert wurden.