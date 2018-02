Wandern mit dem MTV

Schwarmstedt. Die Wanderfreunde des MTV Schwarmstedt treffen sich am Sonntag, 11. Februar, um 12.30 Uhr auf dem Rathausplatz. In Fahrgemeinschaften geht es dann nach Bosse (bei Rethem). Die Wanderung führt die Teilnehmer durch den Bosser Bruch und den Frankenfelder Bruch. Die Wanderstrecken betragen acht oder zwölf. Anschließendes

Kaffeetrinken wird bei Annemarie in Eilte sein. Auskünfte bitte bei Friedo unter Telefon (0 51 64) 82 42. An- oder Abmeldungen bei Wanderwart Gerd Brozinski unter Telefon (0 50 71) 10 08.