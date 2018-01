Wanderung mit dem MTV Schwarmstedt

Schwarmstedt. Zur Auftaktwanderung 2018 treffen sich die Wanderfreunde des MTV Schwarmstedt am Sonntag, 14. Januar, um 10.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Schwarmstedt. In Fahrgemeinschaften wird nach Südwinsen zum Gasthof Allerblick (Bahnhofstraße) gefahren. Die Wanderung führt um den Allerbogen zum Wacholderpark, um die Kiesteiche und über den Rathberg zurück. Es werden zwei Strecken von zwölf Kilometer und circa acht Kilometer angeboten. Anschließend ist Kaffeetrinken vorgesehen. Gäste sind wie immer gegen Zahlung eines geringen Beitrags willkommen. Anmeldungen bei Gerd Brozinski unter Telefon (0 50 71) 10 08.