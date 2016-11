Warum Theologie studieren?

Schnuppertage für Interessierte in Krelingen

Heidekreis. Für Schüler der Oberstufe und Interessenten bietet das Krelinger Studienzentrum Schnuppertage zum Kennenlernen und Fragen klären an. Vom 2. bis 4. Dezember besteht Gelegenheit, mit Dozenten und Studenten der Krelinger Einrichtung ins Gespräch zu kommen und sich über die Ausbildungsangebote des Krelinger Studienzentrums zu informieren. Die Schnuppertage in Krelingen wollen helfen, grundsätzliche und praktische Fragen im Hinblick auf das Theologiestudium und den vollzeitlichen gemeindlichen Dienst zu klären. Das Krelinger Studienzentrum ist ein Arbeitsbereich des GRZ Krelingen. Es besteht seit 1972 und umfasst das Angebot einer einjährigen Sprachenschule mit staatlich anerkannten Abschlüssen in Griechisch und Hebräisch und Latein-Ferienkursen. Außerdem werden in einem Theologischen Grundstudienjahr Bibelkunde, exegetische Seminare sowie eine Einführung in Philosophie angeboten.Informationen zu den Schnuppertagen am zweiten Adventwochenende in Krelingen sowie zu den Krelinger Studienangeboten sind unter Telefon (0 51 67) 97 01 73 oder im Internet unter www.krelinger-studienzentrum.de erhältlich.