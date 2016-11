Weihnachts-Bilderbuchkino im großen Saal des Uhle-Hofes

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 7. Dezember, sind alle Kinder ab vier Jahren um 15.30 Uhr zum Bilderbuchkino in den großen Saal im Uhle-Hofes eingeladen. Der Veranstalter ist die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt. Vorgestellt wird das Buch „Die Weihnachtswichtel-Wunschmaschine“ von Betina Gotzen-Beek: Wenn es Weihnachten wird im Wichtelwald, haben die Wichtel schrecklich viel zu tun. Einer nach dem anderen verschwindet, beladen mit Körben und Säcken, in der Höhle unter der alten Eiche. Denn dort, tief im Innern der Erde, steht die Weihnachtswichtel- Wunschmaschine, die all die Geschenke für die Menschenkinder herstellt. Doch dieses Jahr funktioniert die Maschine nicht mehr! Ob es dem Wichteljungen Turin und seinem Freund, dem Eichhörnchen Pirmin, gelingt, die Maschinen zu reparieren?

Anschließend wird im Saal auch gemeinsam gebastelt.