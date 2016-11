Weihnachtsausstellung in Soltau

Romantische, besinnliche Zeit wird eingeläutet

Heidekreis. Bereits zum 18. Mal läutet die Kunsthandwerkliche Arbeitsgemeinschaft in Soltau mit der Weihnachtsausstellung die romantische und besinnliche Weihnachtszeit ein. Hierfür wurden im Heimatmuseum in Soltau wieder liebevoll die Räume dekoriert. Die Ausstellung ist noch bis zum 18. Dezember zu sehen. Die Besucher erwartet eine Vielfalt an Kunsthandwerk aus Holz und Stein, Gemaltem, Gebasteltem, Gefilztem, Genähtem, Gesägtem, Gegossenem, Geformtem, Geklebtem, Schmuck und Dekorativem aus Metall.Am Montag, 28. November, von 14.30 bis 17.30 Uhr, werden wie gewohnt Bestecke angenommen, damit diese dann zu Schmuck verarbeitet werden. Am 4. Dezember wird Claus Meyer aus dem Wendland seine individuellen Klangspiele persönlich vorstellen. Die Ausstellung ist weit über die Region hinaus bekannt und mittlerweile ein fester Treffpunkt für Besucher aus nah und fern. Der Heimatbund bietet jeweils am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 18 Uhr Kaffee und Kuchen, Glühwein und andere Leckereien an. Am 28. November ist das kleine Advents-Café ebenfalls geöffnet.Zu finden ist die Ausstellung am Heimatmuseum Soltau, Poststraße 11, 29614 Soltau; die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.